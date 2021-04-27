Прогноз Олександра Шовковського на матчі Ліги чемпіонів

У півфіналах зіграють «Реал» - «Челсі» і ПСЖ – «Ман Сіті»: голи будуть, шанси рівні.

Все менше часу залишається до фіналу найпрестижнішого клубного турніру Європи. Командам залишилось подолати останню стадію, щоб дістатися вирішального матчу. Чого чекати від півфінальних протистоянь аналізує експерт Parimatch Олександр Шовковський.

Прогноз на матч «Реал» - «Челсі»: команди заб’ють більше 2.5 голів. Коефіцієнт 2.2

«Реал» переміг у 4 останніх домашніх матчах в ЛЧ. Мадридський клуб не програв в 5 попередніх зустрічах в цьому турнірі (4 перемоги, 1 нічия). Крім того, «Реал» не поступався англійським клубам в ЛЧ в 14 з 17 останніх матчів (9 перемог, 5 нічиїх).

Перед поєдинком з «Челсі» мадридці не зуміли обіграти «Бетіс» (0:0) в чемпіонаті Іспанії. «Реал» не виграв в Ла Лізі 2 з 3 останніх матчів. Команда Зідана залишається 2-ю в турнірній таблиці, відставання від «Атлетіко» - 2 очки. Загалом, «Реал» не програє вже 17 матчів (12 перемог, 5 нічиїх) в усіх турнірах.

«Челсі» на шляху до півфіналу програв лише в одній зустрічі (7 перемог, 2 нічиї) і пропустив лише 3 голи. Також лондонці не поступилися в 6 з 7 попередніх виїзних ігор в ЛЧ (5 перемог, 1 нічия). Команда Тухеля в чвертьфіналі здолала «Порту» (2:0 і 0:1). «Челсі» ввосьме вийшов до 1/2 фіналу ЛЧ, що є найкращим показником серед англійських клубів. До речі, у фінал лондонці доходили тільки двічі.

В останньому турі АПЛ «Челсі» обіграв на виїзді «Вест Гем» (1:0). Команда Тухеля закріпилася на 4-у місці, відірвавшись від того таки «Вест Гему» на 3 очки.

Прогноз

Здавалося б, маємо дві команди, які останнім часом показують скромну результативність. Втім, статистика свідчить, що в ЛЧ суперники люблять і вміють забивати. Як мінімум 3 голи забивалися в 16 з 17 останніх домашніх матчів «Реала» в ЛЧ і в 12 з 13 останніх виїзних матчів «Челсі» в ЛЧ.

Інший аргумент на користь забитих м’ячів – в усіх 4-х матчах між командами Тухеля і Зідана суперники забивали мінімум 3 голи. Нагадаємо, що Тухель жодного разу не програв Зідану (1 перемога, 3 нічиї).

Прогноз на матч ПСЖ – «Ман Сіті»: обидві заб’ють. Коефіцієнт – 1.6

Напередодні зустрічі з ПСЖ «Ман Сіті» виграв перший трофей цього сезону – у фіналі Кубку англійської ліги команда Пепа Гвардіоли перемогла «Тоттенгем» з рахунком 1:0. Немає сумнівів, що цей трофей не буде останнім – у чемпіонаті «Сіті» випереджає «Манчестер Юнайтед» на десять очок. Але Гвардіола мріє про требл – вперше він вивів «Ман Сіті» до півфіналу Ліги чемпіонів, і перемога у турнірі вже дуже близько.

З «Боруссією» у попередньому раунді довелося понервувати, але дві перемоги з рахунком 2:1 «Сіті» здобув. Після матчу у Дортмунді команда Гвардіоли поступилася «Челсі», вилетівши з Кубку Англії, а потім двічі перемогла: «Лестер» та «Тоттенгем». У квітні «Ман Сіті» програв двічі, але загалом статистика фантастична – 30 перемог в останніх 33 матчах.

ПСЖ також переважно виграє, але третього квітня програв дуже важливий матч – 0:1 вдома з «Ліллем». Саме «Лілль» зараз лідирує у чемпіонаті Франції, випереджаючи парижан на одне очко. Тому команда Маурісіо Почеттіно не може зосередитися лише на Лізі чемпіонів – у Лізі 1 теж треба боротися за чемпіонство.

За останні дев’ять матчів у ПСЖ дві поразки (від «Лілля» та «Баварії») і сім перемог. У цих семи матчах парижани забили щонайменше тричі. Втім, статистика на своєму полі досить тривожна, враховуючи потужність «Сіті»: у 2021 році ПСЖ вдома програв «Монако», «Нанту», «Ліллю» та «Баварії», а з «Барселоною» зіграв внічию.

Прогноз

ПСЖ і «Ман Сіті», у першу чергу, асоціюються з атакою, тож логічно ставити на голи. У господарів є Кіліан Мбаппе та Неймар, у «Сіті» кожний гравець може стати загрозою – ці команди ніколи не роблять ставку на надійність свого захисту, вони хочуть перемагати завдяки ефективним діям нападу.