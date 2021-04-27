Український голкіпер Лунін може перейти з «Реала» в «Мілан»

22-річний український футбольний воротар мадридського "Реала" Андрій Лунін може переїхати з Піренеїв на Апенніни.

Лунін, а також сербський нападник мадридців Лука Йович зацікавили італійський клуб "Мілан", повідомляє іспанське видання Fichajes.net.

"Попри те, що 22-річний український голкіпер Андрій Лунін та 23-річний сербський форвард Лука Йович є молодими та перспективними талантами, наступного сезону їм, схоже, не знайдеться місця в "Реалі". В їхніх послугах зацікавдений "Мілан", який, зокрема, шукає заміну своєму воротареві Джанлуїджі Доннаруммі", - зазначається у повідомленні.

Як повідомлялося, "Мілан" також цікавиться воротарем донецького "Шахтаря" Анатолієм Трубіним.

Фото: therealchamps.com.