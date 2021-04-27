Очільник УАФ провів робочу зустріч з міністеркою у справах ветеранів

На запрошення президента УАФ, члена виконкому УЄФА Андрія Павелка Андрія у київському Будинку футболу побувала з робочим візитом міністерка у справах ветеранів України Юлія Лапутіна.

Під час зустрічі, в якій також узяли участь перші віцепрезиденти УАФ Анатолій Демяненко, Олег Протасов і Вадим Костюченко, учасники обговорили низку питань двосторонньої співпраці у проведенні футбольних заходів за участі ветеранів бойових дій, повідомляє пресслужба УАФ.

Павелко розповів міністерці про соціальні проєкти, які проводяться з ініціативи Української асоціації футболу і спрямовані на підтримку учасників та ветеранів війни на сході України. Керівники УАФ та Міністерства у справах ветеранів домовилися про більш тісну співпрацю й координацію дій щодо соціальної підтримки захисників нашої держави через різні футбольні заходи та змагання.

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"На жаль, нині такі заходи серйозно обмежені карантином. Але після цілковитої перемоги над Covid-19 наші захисники зможуть сповна насолоджуватися улюбленим футболом, а також відвідувати матчі національних збірних України. Асоціація матиме за честь допомогти їм у цьому! Дякую Юлії Лапутіній за увагу до футболу й відкритість до співпраці", - сказав очільник УАФ.

Фото: uaf.ua.