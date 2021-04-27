Олімпіада в умовах пандемії: цього тижня оприлюднять нові правила проведення ігор

У середу, 28 квітня, організатори Олімпійських ігор в Токіо і Міжнародний олімпійський комітет (МОК) оприлюднять оновлену та уточнену інформацію щодо проведення Олімпіади і Паралімпіади в Японії цього літа.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє South China Morning Post.

Проте для ЗМІ ця інформація буде доступна лише в п’ятницю.

Запровадження правил проведення Олімпійських ігор ініційовано МОК, оскільки Токіо, Осака та деякі інші райони опинилися в умовах надзвичайного стану через погіршення епідеміологічної ситуації з коронавірусом у Японії.

Так, насамперед очікується, що організатори відмовляться від 14-денного карантину: це дозволить спортсменам тренуватися відразу після приїзду. Спортсмени повинні будуть залишатися в межах бази, розташованої в Токійській затоці.

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Японські ЗМІ з посиланням на свої джерела зазначають, що спортсмени і персонал повинні будуть пройти тестування на коронавірус двічі протягом 96 годин перед від’їздом зі своїх населених пунктів. Їх також протестують після прибуття в Японію.

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Наразі проти проведення Олімпійських ігор в Японії виступають 70-80% населення. Організатори відклали до червня ухвалення рішення про те, щоби будь-які вболівальники взагалі були присутні на Олімпіаді.

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Як повідомлялось, Олімпійські ігри пройдуть з 23 липня по 8 серпня. Олімпіада мала відбутися минулого літа, але її перенесли на рік через пандемію коронавірусу.

Фото: Kyodo