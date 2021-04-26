«Мілан» програв «Лаціо» і випав з топ-4 в Серії А

Лідер чемпіонату – «Інтер» випереджає «Мілан» вже на 13 очок.

В матчі 33-го туру чемпіонату Італії (Серія А) «Мілан» програв на чужому полі «Лаціо» (Рим) 0:3, повідомляє Укрінформ.

Господарі вийшли вперед вже на 2-й хвилині – відзначився Корреа. Він же подвоїв перевагу римлян після перерви. Наприкінці матчу Іммобіле встановив остаточний рахунок – 3:0 на користь «Лаціо».

Топ-4 Серії А: 1.«Інтер» - 79 (33), 2.«Аталанта» - 68 (33), 3.«Наполі» - 66 (33), 4.«Ювентус» - 66 (33).

Фото: твіттер