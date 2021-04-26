Гвардіола обійшов Лобановського за кількістю трофеїв, попереду лише Луческу і Фергюсон

Іспанський тренер виграв вже 30 трофеїв з «Барселоною», «Баварією» і «Ман Сіті».

Головний тренер «Манчестер Сіті» Хосеп Гвардіола завоював 30-й трофей у кар'єрі після перемоги над «Тоттенгемом» в фіналі Кубка англійської ліги (1:0), повідомляє журналіст Алексіс Мартін-Тамайо.

Завдяки цьому він обійшов легендарного тренера київського «Динамо» Валерія Лобановського за кількістю виграних титулів (29 титулів за 42 роки кар'єри).

Наразі лише два тренера випереджають Гвардіолу за кількістю трофеїв - Мірча Луческу, який сьогодні очолює київське «Динамо» (34 титули за 40 років роботи), і колишній тренер «Манчестер Юнайтед» сер Алекс Фергюсон (49 титулів за 39 років ).

Як повідомляв Укрінформ, Гвардіола почав працювати тренером на вищому рівні в липні 2008 року, очоливши «Барселону». На чолі «Барси» Гвардіола провів 247 матчів (14 трофеїв), в «Баварії» - 161 (7 трофеїв), в «Ман Сіті» - 285 (9 трофеїв).