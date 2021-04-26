Україна виборола лише 6 олімпійських ліцензій у фехтуванні

Так мало не було з часів Олімпіади-96 в Атланті.

Збірна України отримала 6 олімпійських ліцензій у фехтуванні. Це повторення антирекорду 1996 року, повідомляє ua.tribuna.com.

Україна на першому етапі Кубка світу завоювала п'ять ліцензій у двох видах програми: 3 особисті ліцензії в чоловічій шпазі, 1 командна і 1 в індивідуальній шаблі (Ольга Харлан).

Згодом Олена Кривицька здобула олімпійську ліцензію в шпазі, вигравши кваліфікаційний турнір в Мадриді.

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За видами зброї кількість українських фехтувальників в Токіо-2020 виглядає так: шпага – 5, шабля – 1, рапіра – 0.

Як повідомляв Укрінформ, літні Олімпійські ігри в Токіо-2020 відбудуться з 23 липня по 8 серпня.