Тренер «Лейпцига» Нагельсманн погодився очолити "Баварію" - ЗМІ
Укрінформ
Головний тренер футбольної команди «РБ Лейпциг» Юліан Нагельсманн погодився очолити інший німецький клуб - знамениту мюнхенську "Баварію".
Про це повідомляє Sport Bild, передає Укрінформ.
33-річний німецький фахівець попросив "Лейпциг" відпустити його.
Мюнхенський клуб має заплатити "Лейпцигу" 20-30 мільйонів євро.
Передбачається, що влітку нинішній головний тренер Ганс-Дітер Флік піде з "Баварії" до збірної Німеччини.
Фото: sportbild.bild.de.