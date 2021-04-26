Тренер «Лейпцига» Нагельсманн погодився очолити

Тренер «Лейпцига» Нагельсманн погодився очолити "Баварію" - ЗМІ

Укрінформ
Головний тренер футбольної команди «РБ Лейпциг» Юліан Нагельсманн погодився очолити інший німецький клуб - знамениту мюнхенську "Баварію".

Про це повідомляє Sport Bild, передає Укрінформ. 

33-річний німецький фахівець попросив "Лейпциг" відпустити його.

Мюнхенський клуб має заплатити "Лейпцигу" 20-30 мільйонів євро.

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Передбачається, що влітку нинішній головний тренер Ганс-Дітер Флік піде з "Баварії" до збірної Німеччини.

Фото: sportbild.bild.de.

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