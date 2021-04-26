Степаненко, П'ятов і Бондар приміряли спортивну кежуал-колекцію

Три зіркові футболісти "Шахтаря" показали фанатами, як виглядає їх повсякденний гардероб. Поза полем Тарас Степаненко, Андрій П'ятов і Валерій Бондар найчастіше вибирають функціональний і зручний одяг, здатний підкреслити характер.

Про це повідомляє пресслужба Parimatch, передає Укрінформ.

Зірки футболу приміряли спортивний і кежуал-одяг українського онлайн-магазину. Вони також розповіли, на що звертають увагу при виборі одягу і які речі відображають їхній життєвий настрій.

Тарас Степаненко, півзахисник, віцекапітан "Шахтаря", гравець національної збірної України.

"У повсякденному житті я найчастіше ношу зручний і комфортний одяг. Переважно вибираю стиль sport casual, так як він доречний для будь-якого приводу. Мій буденний гардероб складається з нейтральних кольорів, серед найулюбленіших - сірий, чорний і білий. Як відомо, одяг, який ми носимо, безпосередньо впливає на те, як ми себе почуваємо. Я прагну до того, щоб одяг відповідав декільком критеріям. Нововведенню, харизмі та спокою. Днями я приміряв асортимент PM Store. І зрозумів - це беззастережно мій стиль, який відповідає ключовим критеріям вибору гардероба", - зазначив Степаненко.

Андрій П'ятов, воротар, капітан "Шахтаря" і національної збірної України.

"Поза полем я вибираю сучасний одяг, співзвучний з останніми трендами. Якщо узагальнити, кежуал-стиль мені ближче за духом і по функціоналу. Причому особливо люблю кежуал в чорному, бежевому і зеленому кольорах. Хоча на офіційних прийомах також комфортно себе почуваю і в діловому стилі. Не буду приховувати, участь у фотосесії PM Store мене приємно здивувала. Асортимент складається зі сміливих і якісних речей. Як бонус, одяг мегакомфортний. Це мерч, заряджений на перемогу. Він підкреслює ті якості, які для мене так важливі - виклик, стиль і наполегливість", - сказав П'ятов.

Валерій Бондар, захисник "Шахтаря" і національної збірної України.

"Скажу чесно, улюблена річ в гардеробі - футболка ФК "Шахтар" з моїм номером і прізвищем. А ось в буденному житті я частенько поєдную спортивні речі з повсякденними. Наприклад, ношу джинси і худі з кросівками. Це зручно, комфортно і трендово. А ось улюблених кольорів в одязі, як таких, немає. Для мене головне, щоб відчувався комфорт. Мені здається, спортсменам і любителям спорту в повсякденному житті не вистачає одягу в стилі sport casual. Так що PM Store запропонував унікальну лінійку асортименту. У цьому одязі є сміливість дизайну і стилю. Відчувається статусність речей. Підкреслюється цілеспрямованість характеру. Загалом, є все, що ми спортсмени так любимо", - розповів Бондар.

PM Store - перший офіційний магазин бренду Parimatch. Онлайн-стор надає широкий асортимент функціонального і якісного одягу для любителів спорту. Філософія магазину виходить далеко за рамки брендованої продукції. На зміну нудним логотипам прийшли круті речі з унікальними принтами і стильним дизайном.