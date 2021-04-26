Ігор Харатін подовжив угоду з угорським «Ференцварошем»

Угорський футбольний клуб "Ференцварош" на рік пролонгував контракт з хавбеком національної збірної України Ігорем Харатіним.

Про це повідомляє офіційний сайт "Ференцвароша", передає Укрінформ.

Хататін перейшов до команди з Будапешта взимку 2018 року з луганської "Зорі". З того часу Ігор зіграв за "біло-зелених" 98 поєдинків, в яких забив 10 м’ячів та зробив дев’ять результативних передач.

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У складі "Ференцвароша", який тренує український фахівець Сергій Ребров, Харатін тричі вигравав чемпіонат Угорщини.

Фото: uaf.ua.