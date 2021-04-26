Баскетбол 3х3: став відомий розклад ігор України в олімпійському відборі
Змагання відбудуться в австрійському Граці 26-30 травня. У них братиме участь жіноча національна збірна України, повідомляє пресслужба ФБУ.
Загалом виступатимуть 20 команд. Путівки на Олімпіаду дістануться трьом призерам за підсумками змагань.
Збірна України розпочне боротьбу у групі B, де її суперниками будуть Іран, Японія, Австралія та Таїланд. У чвертьфінал виходять по дві команди з групи.
Нагадаємо, наша команда проводить підготовчі збори на Прикарпатті. Зокрема напередодні частина баскетболісток національної команди в складі "Київ-Баскета" виграла етап PRO Ліги Паріматч 3х3, здолавши у фіналі збірну Білорусі – 21:18.
Розклад матчів збірної України в олімпійській кваліфікації:
26 травня
12.40. Україна - Таїланд
14.45. Австралія - Україна
28 травня
12.15. Японія - Україна
14:20. Україна - Іран.
Фото: fbu.ua.