Українські юніори Агинский і Сокольвак виграли титули Tennis Europe

Юні українські тенісисти чудово виступили на юніорських змаганнях в Угорщині та Туреччині.

Семен Агинский у фіналі турніру U16 другої категорії в Будапешті переміг австрійця Тобіаса Ляйтнер - 6:1, 6:1, повідомляє BTU.

Український тенісист не віддав жодного сету на шляху до титулу. 16-річний уродженець Кам'янського вдруге став чемпіоном турніру Tennis Europe. Торік Семен виграв титул U16 у Дніпрі.

Українка Софія Сокольвак на турнірі U14 другої категорії в Адані, у вирішальному матчі перемогла туркеню та лідера посіву Ірем Курт - 6:1, 6:1. Цей титул став для 13-річної киянки першим на міжнародному рівні.

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Відзначимо також, що наша пара Софія Сокольвак/Адріана Ткаченко стала кращою і в парному розряді, обігравши представниць Росії Анну Карцеву та Анну Перельман - 6:2, 6:2.

Фото: btu.org.