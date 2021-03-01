Джокович повторив рекорд Федерера за кількістю тижнів у статусі першої «ракетки»

Новак Джокович записав до свого активу 310 тижнів на першій сходинці світової тенісної класифікації.

Про це повІдомляє BTU, передає Укрінформ. За свою кар'єру 33-річний Джокович підіймався на першу сходинку 5 разів (4 липня 2011 року, 5 листопада 2012-го, 7 липня 2014-го, 5 листопада 2018-го, та 3 лютого 2020-го). Читайте також: Світоліна стала лідером посіву турніру WTA 500 у Досі Загалом в історії рейтингу Асоціації тенісистів-професіоналів (AТР) 26 тенісистів, які очолювали рейтинг. 1=) Новак Джокович (Сербія): 310 тижнів (122 тижні поспіль - найкраща серія) 1=) Роджер Федерер (Швейцарія): 310 тижнів (237) 3) Піт Сампрас (США): 286 тижнів (102) 4) Іван Лендл (Чехословаччина/США): 270 тижнів (157) 5) Джиммі Коннорс (США): 268 тижнів (160). Фото: ATP Tour.