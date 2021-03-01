НБА: «Вашингтон» Леня поступився «Бостону», «Детройт» Михайлюка програв «Нью-Йорку»

У північноамериканській Національній баскетбольній асоціації (НБА) відбулися чергові поєдинки регулярного чемпіонату.

«Вашингтон Візардс», за який виступає український центровий Олексій Лень, на виїзді мінімально поступився «Бостон Селтікс» (110:111), а «Детройт Пістонс» українського захисника Святослава Михайлюка програв удома «Нью-Йорк Нікс» (90:109), передає Укрінформ.

Лень за 7 хвилин на паркеті набрав 4 очки і зробив 1 перехоплення. В активі Михайлюка за 19 хвилин - 2 підбирання та 3 перехоплення.

Результати поєдинків ігрового дня:

«Мілуокі» - «Кліпперс» - 105:100 (27:23, 26:25, 24:33, 28:19)

«Бостон Селтікс» - «Вашингтон Візардс» - 111:110 (33:28, 27:27, 19:21, 32:34)

«Детройт Пістонс» - «Нью-Йорк Нікс» - 90:109 (20:25, 17:23, 27:35, 26:26)

«Лос-Анджелес Лейкерс» - «Голден Стейт Ворріорс» - 117:91 (41:21, 32:23, 26:25, 18:22)

«Маямі Хіт» - «Атланта Хокс» - 109:99 (26:21, 28:23, 24:33, 31:22)

«Х'юстон Рокетс» - «Мемфіс Гріззліс» - 84:133 (18:25, 19:38, 23:32, 24:38)

«Міннесота Тімбервулвз» - «Фінікс Санс» - 99:118 (26:30, 22:23 28:33, 23:32)

«Сакраменто Кінгз» - «Шарлотт Хорнетс» - 126:127 (39:36, 28:30, 29:22, 30:39).