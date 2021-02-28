Суперліга: «Київ-Баскет» програв вдома «Тернополю»

Команда з Тернополя виграла 16-й матч в чемпіонаті.

Триває регулярний чемпіонат української баскетбольної Суперліги. У матчі третього кола «Київ-Баскет» програв на своєму майданчику «Тернополю» 86:87, повідомляє Укрінформ.

Команда з Тернополя виграла 16-й матч в чемпіонаті. Найрезультативніші гравці матчу: Андрій Агафонов («Тернопіль») та Олександр Мішула («Київ-Баскет») – 20.

В другому матчі дня «Черкаські Мавпи» приймають «Запоріжжя».

Ситуація у верхній частині турнірної таблиці: «Київ-Баскет» - 18 перемог (5 поразки) = 78.3%, «Дніпро» - 15 (7) = 68.2%, «Запоріжжя» - 15 (8) = 65.2%, «Тернопіль» - 16 (9) = 64.0%, «Прометей» - 14 (8) = 63.6%, «Хімік» - 13 (10) = 56.5%.

Як повідомляв Укрінформ, у матчі третього кола регулярного чемпіонату баскетбольної Суперліги «Хімік» програв на своєму майданчику «Будівельнику» (Київ) 80:91.