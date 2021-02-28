Жіночу збірну України з волейболу очолив болгарин Орлов
Укрінформ
Болгарин був у штабі нинішнього тренера «Прометея» Петракова.
У жіночої збірної України з волейболу новий наставник, повідомляється на сайті ФВУ, передає Укрінформ.
Її очолив болгарський фахівець Володимир Орлов.
Раніше він працював у штабі різних збірних, в тому числі і національної, і був в штабі нинішнього тренера «Прометея» Івана Петкова, коли той тренував «Маріца» з Пловдива.
Нагадаємо, наступні матчі жіночої збірної заплановані на травень - кваліфікація на Евроволей-2021.
Фото: ФВУ