Жіночу збірну України з волейболу очолив болгарин Орлов

Болгарин був у штабі нинішнього тренера «Прометея» Петракова.

У жіночої збірної України з волейболу новий наставник, повідомляється на сайті ФВУ, передає Укрінформ.

Її очолив болгарський фахівець Володимир Орлов.

Раніше він працював у штабі різних збірних, в тому числі і національної, і був в штабі нинішнього тренера «Прометея» Івана Петкова, коли той тренував «Маріца» з Пловдива.

Нагадаємо, наступні матчі жіночої збірної заплановані на травень - кваліфікація на Евроволей-2021.

Фото: ФВУ