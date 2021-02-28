НБА: Лень допоміг «Вашингтону» здобути перемогу над «Міннесотою»

У північноамериканській Національній баскетбольній асоціації (НБА) відбулися чергові поєдинки регулярного чемпіонату.

«Вашингтон» українського центрового Олексія Леня на своєму майданчику завдав поразки «Міннесоті» (128:112), передає Укрінформ.

Лень за 19 хвилин на паркеті набрав 10 очок і зробив 4 підбирання.

Результати поєдинків ігрового дня:

«Вашингтон Візардс» - «Міннесота Тімбервулвз» - 128:112 (27:29, 27:23, 44:29, 30:31)

«Філадельфія Сіксерс» - «Клівленд Кавальєрс» - 109:112 ОТ (23:28, 24:28, 23:16, 22:20, 17:20)

«Нью-Йорк Нікс» - «Індіана Пейсерс» - 110:107 (23:32, 31:20, 27:26, 29:29)

«Оклахома-Сіті Тандер» - «Денвер Наггетс» - 96:126 (20:38, 23:27 26:34, 27:27)

«Орландо Меджік» - «Юта Джаз» - 109:124 (21:22, 29:32, 26:33, 33:37)

«Сан-Антоніо Сперс» - «Нью-Орлеан Пеліканс» - 117:114 (33:32, 34:29, 26:22, 24:31)

«Бруклін Нетс» - «Даллас Маверікс» - 98:115 (26:38, 38:30, 18:26, 16:21).

Фото: НБА.