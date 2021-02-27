Суперліга: «Хімік» програв вдома «Будівельнику»

Кияни виграли 12-й матч в чемпіонаті і вдруге обіграли «Хімік» в сезоні.

Триває регулярний чемпіонат української баскетбольної Суперліги. У матчі третього кола «Хімік» програв на своєму майданчику «Будівельнику» (Київ) 80:91, повідомляє Укрінформ.

Команда з Южного вела в рахунку весь матч, але нищівно програла останню чверть і втратила очікувану перемогу. Найрезультативніший гравець матчу: Стів Буртт («Будівельник») – 35.

Ситуація у верхній частині турнірної таблиці: «Київ-Баскет» - 18 перемог (4 поразки) = 81.8%, «Дніпро» - 15 (7) = 68.2%, «Запоріжжя» - 15 (8) = 65.2%, «Прометей» - 14 (8) = 63.6%, «Тернопіль» - 15 (9) = 62.5%, «Хімік» - 13 (10) = 56.5%.

Як повідомляв Укрінформ, у матчі третього кола регулярного чемпіонату баскетбольної Суперліги «Дніпро» програв на своєму майданчику «Київ-Баскету» 74:84.

Фото: сайт ФБУ