УХЛ: «Крижані Вовки» в серії булітів програли «Дніпру»

Команда з Херсону виграла 16-й матч в сезоні.

В українській хокейній лізі (УХЛ) завершується регулярний чемпіонат. В матчі 38-го туру «Дніпро» (Херсон) переміг на своєму льоду «Крижаних Вовків» (Київ) 4:3, повідомляє Укрінформ.

Команда з Херсону виграла 16-й матч в сезоні. Основний час і овертайм завершилися внічию 3:3. Шайби закидали: Дурдиєв, Гуляєв, Целогородцев – «Дніпро»; Сурін, Нєверов, Дорофеєв – «Крижані Вовки». В серії булітів переміг «Дніпро» 1:0.

В другому матчі дня «Маріуполь» приймає «Білий Барс» (Біла Церква).

Топ-3 лідерів: 1.«Донбас» - 62 (35), 2.«Кременчук» - 58 (36), 3.«Сокіл» - 51 (35).

Як повідомляв Укрінформ, в матчах 37-го туру регулярного чемпіонату УХЛ «Сокіл» (Київ) програв на своєму льоду «Краматорську» 0:3, а «Дніпро» (Херсон) поступився вдома «Білому Барсу» (Біла Церква) 3:4.

Фото: сайт УХЛ