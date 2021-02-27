«Маріуполь» звів унічию матч з «Дніпром-1» у чемпіонаті УПЛ

Унічию (2:2) завершилася зустріч чемпіонату України з футболу серед клубів Прем'єр-ліги між «Маріуполем» та «Дніпром-1»

М'ячі на "Дніпро-Арені" забили: Кирило Меліченко (34-та хвилина) і Андрій Кулаков (87) - у маріупольців; Дуглас (13) та Артем Довбик (61, з пенальті) - у дніпрян, передає Укрінформ.

У суботу в чемпіонаті також пройдуть матчі між полтавською «Ворсклою» і «Олександрією» (початок о 17.00; транслюватиме телеканал «Футбол 2»), ковалівським «Колосом» і львівським «Рухом» (19.30; «Футбол 2»).

На неділю, 28 лютого, заплановані поєдинки закарпатського «Миная» з донецьким «Олімпіком» (14.00; «Футбол 1»), донецького «Шахтаря» з луганською «Зорею» (17.00; «Футбол 1»), «Львова» з київським «Динамо» (19.30; «Футбол 1»).

Як повідомляв Укрінформ, у стартовому матчі 16-го туру чернігівська «Десна» у п'ятницю розгромила «Інгулець» (Петрове) - 3:0.

Турнірне становище: «Динамо» - 34 очки (після 15-ти ігор), «Шахтар» - 33 (15), «Десна» - 27 (16), «Зоря» - 26 (14), «Ворскла» - 22 (15), «Олександрія» - 22 (15), «Колос» - 22 (15), «Олімпік» - 17 (14), «Маріуполь» - 17 (16), «Дніпро-1» - 15 (16), «Інгулець» - 12 (16), «Львів» - 12 (14), «Рух» - 10 (15), «Минай» - 10 (14).

Фото: scdnipro1.com.