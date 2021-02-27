Тренер «Вест Гема» розповів про травму Андрія Ярмоленка

27 лютого футболісти "Манчестер Сіті" Олександра Зінченка прийматимуть "Вест Гем" у матчі 26-го туру англійської Прем’єр-ліги.

Перед грою головний тренер гостей Девід Моєс розповів про травму гравця збірної України Андрія Ярмоленка, повідомляє пресслужба УАФ.

"У нас не так багато кадрових проблем, але ми все ще чекаємо на повернення Андрія Ярмоленка, у якого травма зв’язки коліна", - сказав Моєс.

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Зрозуміло, що участь Ярмоленка у сьогоднішньому матчі з "містянами" виключена.

Фото: uaf.ua.