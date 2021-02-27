Юніорський чемпіонат світу з біатлону в Австрії відкривають індивідуальні гонки

Юніорський чемпіонат світу з біатлону в Австрії відкривають індивідуальні гонки

Укрінформ
В австрійському місті Обертілліах у суботу, 27 лютого, розпочинається чемпіонат світу з біатлону серед юніорів.

Змагання стартують індивідуальними гонками, повідомляє Укрінформ.

У дівчат об 11.30 за київським часом Україну представлятимуть Олександра Меркушина (7-й стартовий номер), Олена Городна (58), Аліна Велигорська (80) та Анна Скрипко (95)

На дистанцію у юнаків о 14.30 вийдуть українці Віталій Мандзин (30), Марк Козак (62), Владислав Чихар (82) та Степан Кінаш (92).

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28 лютого світову першість продовжать індивідуальні гонки юніорок та юніорів.

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