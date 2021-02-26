«Десна» розгромила «Інгулець» на старті 16 туру футбольної Прем'єр-ліги України

Футболісти чернігівської «Десни» здобули переконливу перемогу над «Інгульцем» (Петрове) в стартовому поєдинку 16-го туру чемпіонату України серед команд Прем'єр-ліги (УПЛ).

Зустріч «Десна» - «Інгулець» пройшла на київському стадіоні «Динамо» імені Валерія Лобановського і завершилася з рахунком 3:0, передає Укрінформ.

М'ячі забили Андрій Тотовицький (34-а хвилина), Андрій Гітченко (57) і Віталій Єрмаков (84).

У другий ігровий день туру в суботу, 27 лютого, зустрінуться «Маріуполь» та «Дніпро-1», полтавська «Ворскла» і «Олександрія», ковалівський «Колос» і львівський «Рух».

На неділю, 28 лютого, заплановані поєдинки закарпатського «Миная» з донецьким «Олімпіком», донецького «Шахтаря» з луганською «Зорею», «Львова» з київським «Динамо».

Турнірне становище: «Динамо» - 34 очки (після 15-ти ігор), «Шахтар» - 33 (15), «Десна» - 27 (16), «Зоря» - 26 (14), «Ворскла» - 22 (15), «Олександрія» - 22 (15), «Колос» - 22 (15), «Олімпік» - 17 (14), «Маріуполь» - 16 (15), «Дніпро-1» - 14 (15), «Інгулець» - 12 (16), «Львів» - 12 (14), «Рух» - 10 (15), «Минай» - 10 (14).

Фото: ФК «Десна».