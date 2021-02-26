«Шахтар» починає продаж квитків на матч з «Ромою»

Вільний продаж з 3 березня, ціна від 100 гривень.

«Шахтар» анонсував продаж квитків на домашній матч 1/8 фіналу Ліги Європи проти «Роми». Поєдинок зіграють в Києві на НСК «Олімпійський», передає Укрінформ.

Старт продажу – 3 березня. Квитки будуть доступні на офіційному сайті клубу або в мобільному додатку FC Shakhtar. Вартість квитків – від 100 до 10 тисяч гривень.

Пріоритетне право на купівлю мають передплатники Shakhtar Club, власники абонементів всіх сезонів, починаючи з кампанії 2013/14 включно, і вболівальники, які відвідали домашні матчі «Шахтаря» з «Рухом», «Зорею» і «Маккабі» (Тель-Авів).

Як повідомляв Укрінформ, матч «Шахтар» - «Рома» відбудеться 18 березня. Перший поєдинок зіграють в Римі 11 березня.