Левандовський - найкращий футболіст тижня Ліги чемпіонів УЄФА

Польський футбольний форвард мюнхенської "Баварії" Роберт Левандовський став найкращим гравцем тижня у Лізі чемпіонів.

Про це повідомляє пресслужба УЄФА, передає Укрінформ.

Форвард забив м'яч у ворота римського "Лаціо" (4:1) у першому матчі 1/8 фіналу і став третім у списку найкращих бомбардирів ЛЧ.

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На звання найкращого футболіста тижня також претендували французький нападник лондонського "Челсі" Олів'є Жиру, французький захисник мадридського "Реала" Ферлан Менді та португальський захисник "Манчестер Сіті" Жоау Канселу.

Фото: fifa.com.