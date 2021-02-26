Динамівець Сирота увійшов до символічної команди тижня Ліги Європи

Центральний футбольний захисник київського "Динамо" Олександр Сирота увійшов до символічної команди тижня Ліги Європи за підсумками матчів у відповідь 1/16 фіналу.

Склад команди тижня оголосила пресслужба УЄФА, передає Укрінформ. Повністю символічна збірна тижня Ліги Європи виглядає так: Лінде ("Мольде", Норвегія) - Тірні ("Арсенал", Англія), Сирота ("Динамо", Україна), Бах ("Славія", Чехія) - Улланн-Андерсен ("Мольде"), Классен ("Аякс", Нідерланди), Аллі ("Тоттенгем", Англія), Кент ("Рейнджерс", Шотландія) - Вінісіус ("Тоттенгем"), Морелос ("Рейнджерс"), Жерар Морено ("Вільярреал", Іспанія). Читайте також: Луческу: Вихід на поле Шапаренка дозволив «Динамо» додати в атаці Як повідомляв Укрінформ, київське "Динамо за сумою двох матчів пройшло бельгійський "Брюгге" (1:1, 1:0) і виступить в 1/8 фіналу Ліги Європи. Фото: twitter.com/EuropaLeague.