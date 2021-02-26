Динамівець Сирота увійшов до символічної команди тижня Ліги Європи

Динамівець Сирота увійшов до символічної команди тижня Ліги Європи

Укрінформ
Центральний футбольний захисник київського "Динамо" Олександр Сирота увійшов до символічної команди тижня Ліги Європи за підсумками матчів у відповідь 1/16 фіналу.

Склад команди тижня оголосила пресслужба УЄФА, передає Укрінформ. 

Повністю символічна збірна тижня Ліги Європи виглядає так: Лінде ("Мольде", Норвегія) - Тірні ("Арсенал", Англія), Сирота ("Динамо", Україна), Бах ("Славія", Чехія) - Улланн-Андерсен ("Мольде"), Классен ("Аякс", Нідерланди), Аллі ("Тоттенгем", Англія), Кент ("Рейнджерс", Шотландія) - Вінісіус ("Тоттенгем"), Морелос ("Рейнджерс"), Жерар Морено ("Вільярреал", Іспанія).

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Як повідомляв Укрінформ, київське "Динамо за сумою двох матчів пройшло бельгійський "Брюгге" (1:1, 1:0) і виступить в 1/8 фіналу Ліги Європи.

Фото: twitter.com/EuropaLeague.

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