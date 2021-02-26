Визначилися чвертьфінальні пари Кубка України з футболу серед жінок
Укрінформ
У п'яницю у столичному Будинку футболу пройшла церемонія жеребкування 1/4 фіналу розіграшу Кубка України серед жіночих команд сезону-2020/2021.
Як повідомляє пресслужба УАФ, поєдинки 1/4 фіналу відбудуться 21 квітня, передає Укрінформ.
Зіграють такі пари команд:
"Колос" (Ковалівка) - "Житлобуд-1" (Харків)
"Восход" (Стара Маячка) - "Житлобуд-2" (Харків)
"Маріуполь" - "Ніка (Миколаїв)
"Ладомир" (Володимир-Волинський) - "Карпати" (Львів).
Півфінальні матчі Кубка України серед жіночих футбольних клубів пройдуть 19 травня, а фінальна гра - 5 червня.
Фото: uaf.ua.