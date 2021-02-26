Визначилися чвертьфінальні пари Кубка України з футболу серед жінок

Визначилися чвертьфінальні пари Кубка України з футболу серед жінок

Укрінформ
У п'яницю у столичному Будинку футболу пройшла церемонія жеребкування 1/4 фіналу розіграшу Кубка України серед жіночих команд сезону-2020/2021.

Як повідомляє пресслужба УАФ, поєдинки 1/4 фіналу відбудуться 21 квітня, передає Укрінформ. 

Зіграють такі пари команд:

"Колос" (Ковалівка) - "Житлобуд-1" (Харків)

"Восход" (Стара Маячка) - "Житлобуд-2" (Харків)

"Маріуполь" - "Ніка (Миколаїв)

"Ладомир" (Володимир-Волинський) - "Карпати" (Львів).

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Півфінальні матчі Кубка України серед жіночих футбольних клубів пройдуть 19 травня, а фінальна гра - 5 червня. 

Фото: uaf.ua.

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