Комісаренко: спеціальна Олімпіада має з‘явитися в законі про фізичну культуру

Сергій Комісаренко отримав спеціальну нагороду фонду Голісано на прес-конференції щодо спеціальної Олімпіади в Укрінформ.

Президент спеціальної Олімпіади України (СОУ) Сергій Комісаренко на прес-конференції, присвяченій висвітленню проблем людей з розумовими вадами, наголосив на тому, що у законі про фізичну культуру має з‘явитися положення про спеціальну Олімпіаду, повідомляє Укрінформ

«Порівняно з іншими країнами, в законі України про фізичну культуру не записано спеціальної Олімпіади. Без цього вкрай важливого рішення, держава не може у повній мірі фінансувати заходи на підтримку людей з розумовими відхиленнями, зокрема спеціальну Олімпіаду», - зазначив президент СОУ.

Безпосередньо на заході Сергію Комісаренку вручили нагороду фонду Голісано за лідерство в галузі охорони здоров‘я людей з розумовими вадами.

«Спеціальна олімпіада тому так і називається, адже привертає особливу увагу і до учасників, і до тих, хто допомагає з організацію. Люди з вадами розумового розвитку є найбільш незахищеними. Ми рік живемо за особливих умов, найбільш вразливими до коронавірусу є спортсмени спеціальної Олімпіади. Люди, які допомагають їм, роблять добру справу», - сказав Сергій Комісаренко.

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Директор спортивних програм спеціальної Олімпіади Євген Гончаренко розповів про спеціальний проект організації, реалізований у Вінницькій і Херсонській областях.

«Спеціальна Олімпіада вийшла за рамки спортивної складової й зараз складає інститут інклюзії, підтримки людей з розумовими вадами. «Здорові громади» – це комплексний, величезний проект в рамках якого реалізується низка різноманітних оздоровчих програм. Він включає в себе консультативну й практичну допомогу людям, які цього потребують», - зазначив Євген Гончаренко.

Президент асоціації спортивних журналістів України Олександр Гливинський зауважив, що спорт загалом переживає складні часи.

«Завдання мас-медіа полягає у висвітленні спеціальної Олімпіади. Через коронавірус та інші фактори для спорту настали складні часи. Все менше спортивних заходів транслюється у відкритому доступі. Якщо ми говоримо про людей з розумовими вадами, то варто розуміти свою соціальну відповідальність і всіляко підтримувати людей з підвищеними потребами», - зауважив президент Асоціації спортивних журналістів України (АСЖУ) Олександр Гливинський.