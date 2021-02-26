Луїш Каштру: Грати з уболівальниками - прекрасно

Головний тренер донецької футбольної команди "Шахтар" Луїш Каштру поділився з журналістами думками про успішне протистоянні з ізраїльським "Маккабі" (2:0, 1:0) в 1/16 фіналу Ліги Європи.

Португальський наставник українського клубу, зокрема, відзначив хорошу палку підтримку уболівальників, яких у матчі-відповіді зібралося на трибунах київського НСК "Олімпійський" понад десять тисяч, повідомляє пресслужба "Шахтаря".

"Головною метою було пройти до наступного раунду. Протистояння складається з двох ігор. Другою метою було не пропустити - її ми також досягли. Третя мета - перемогти. Теж виконали. Ми б хотіли, щоб гра була трохи красивішою. ​​Можливо, це вдалося не так, як планували. Ми добре розпочали матч-відповідь. хотіли оформити швидкий гол. На жаль, не вдалося. "Маккабі" почав ризикувати, бо йому не було чого втрачати... Звичайно, хотіли б більше атакуючого футболу. Можливо, цього зробити не вдалося. але найголовніше - ми пройшли далі. Хочу присвятити перемогу моїм гравцям, які дуже старалися, багато працювали протягом цього етапу Ліги Європи. І, звичайно ж, нашим уболівальникам, які так сильно нас люблять, дуже віддані, завжди палко підтримують, ніколи не забувають про команду. Стадіон знову заповнюється - це просто фантастика!" - заявив Каштру.

Фото: shakhtar.com.