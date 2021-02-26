Луческу: Вихід на поле Шапаренка дозволив «Динамо» додати в атаці

Головний тренер футболісті київського "Динамо" Мірча Луческу прокоментував переможний матч його команди у матчі з бельгійським "Брюгге" (1:0) і вихід до 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА.

За словами наставника українського клубу, з виходом на поле Миколи Шапаренка команда додала в атакуючих діях, повідомляє пресслужба ФК "Динамо".

"У нас були різні завдання на перший і другий тайми. До перерви важливою була організація гри в обороні: не можна було пропустити, оскільки нам було б дуже складно наздогнати суперника. У захисті ми зіграли добре, але, коли відбирали м'яч, атаки не виходили - гравці метушилися, поспішали і майже не доходили до воріт суперника. У перерві я сказав хлопцям, що треба заспокоїтися, більше контролювати м'яч і шукати моменти біля чужих воріт. З виходом Шапаренка ми мали зіграти гостріше в атаці і більше ризикувати - я це передбачав. Микола добре прискорюється, бачить зони і додає міці в атаці, що в підсумку і сталося", - сказав тренер.

Він також відзначив гру хавбека Віталія Буяльського, який забив "Брюгге" і в Києві (1:1), і в Бельгії.

"Він - один з лідерів команди, і досвід, і майстерність дозволяють йому бути таким. Віталія не можна порівнювати з молодими гравцями - Сиротою або Забарним. Він - один з наших провідних гравців, який робить свою роботу дуже якісно", - заявив Луческу.

Фото: fcdynamo.kiev.ua.