Україна впритул наблизилася до Шотландії в таблиці коефіцієнтів УЄФА

Україна продовжує посідати 12-е місце в 5-річному клубному рейтингу УЄФА.

Перемоги донецького «Шахтаря» і київського «Динамо» в 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА додали в коефіцієнт України 0,800 бала (1 набране очко ділиться на 5 команд, які стартували), скоротивши до 0,025 очка відставання від Шолдандії, яка йде 11-ю, передає Укрінформ.

У поточній єврокампанії українські клуби набрали 6,800 бала, і це - 10-й показник у сезоні.

Очолює таблицю коефіцієнтів УЄФА Іспанія (93,855). Далі йдуть Англія (93,140), Італія (73,438), Німеччина (72,570), Франція (55,248), Португалія (47,949), Росія (38,382), Голландія (38,000), Бельгія (36,500), Австрія (35,825), Шотландія (33,125 ), Україна (33,100).