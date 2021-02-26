НБА: «Вашингтон» Леня здобув перемогу над «Денвером»
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Укрінформ
У північноамериканській Національній баскетбольній асоціації (НБА) відбулися чергові поєдинки регулярного чемпіонату.
«Вашингтон» українського центрового Олексія Леня на виїзді здобув важку перемогу над «Денвером» (112:110), передає Укрінформ.
Лень за 5 хвилини на майданчику здійснив 1 підбирання.
Результати поєдинків ігрового дня:
«Філадельфія Сіксерс» - «Даллас Маверікс» - 111:97 (23:22 36:21, 27:25, 25:29)
«Бруклін Нетс» - «Орландо Меджік» - 129:92 (24:28, 41:19, 27:25, 37:20)
«Нью-Йорк Нікс» - «Сакраменто Кінгз» - 140:121 (38:29, 39:33, 24:32, 39:27)
«Мемфіс Гріззліс» - «Лос-Анджелес Кліпперс» - 122:94 (24:27, 37:26, 28:22, 33:19)
«Денвер Наггетс» - «Вашингтон Візардс» - 110:112 (22:26 32:30, 34:32, 22:24)
«Мілуокі Бакс» - «Нью-Орлеан Пеліканс» - 129:125 (35:31, 34:37, 34:35, 26:22).
Фото: AP.