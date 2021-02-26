Сьогодні жеребкування визначить суперників «Шахтаря» і «Динамо» в 1/8 фіналу Ліги Європи

У штаб-квартирі Європейського футбольного союзу (УЄФА) у п'ятницю, 26 лютого, відбудеться жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи.

На церемонії визначаться суперники й для двох українських представників - донецького «Шахтаря» та київського «Динамо», передає Укрінформ.

Сіяних команд немає, клуби з однієї країни можуть зустрітися один з одним.

Перші поєдинки 1/8 фіналу пройдуть 11 березня, матчі у відповідь - 18 березня.

Стадію 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА напередодні подолали "Арсенал" (Англія), "Аякс" (Голландія), "Вільярреал" (Іспанія), "Гранада" (Іспанія), "Динамо" (Загреб, Хорватія), "Динамо" (Київ, Україна), "Манчестер Юнайнтед" (Англія), "Мілан" (Італія), "Мольде" (Норвегія), "Олімпіакос" (Греція), "Рейнджерс" (Шотландія), "Рома" (Італія), "Славія" (Прага, Чехія), "Тоттенгэм" (Англія), "Янг Бойз" (Швейцарія).