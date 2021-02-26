Питання до «Шахтаря» і респект уболівальникам

«Шахтар» здобув важку перемогу над «Маккабі» (Тель-Авів) 1:0 в другому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи.

«Гірники» забезпечили собі комфортну перевагу в першому матчі і намагалися виграти малою кров‘ю. Про остаточне повернення вболівальників, імпотентну гру в завершальній третині поля і вирішальний пенальті читайте в матеріалі від Укрінформу.

Сприятлива погода, зручний час – заповнена арена

Порівняно з домашнім матчем «Динамо» проти «Брюгге» сьогодні НСК «Олімпійський» справді ожив. Перед початком зустрічі сотні вболівальників оточили арену. Лунали розмови про другорядність матчу з ізраїльтянами. Поряд з цим всі були в очікуванні футбольного свята.

Разом із уболівальниками в будівлі стадіону з‘явилися магазинчики з пивом, закусками і водичкою. Звична черга за тим «добром», здається, звично й дисципліновано стояла протягом всього матчу.

Зі стартовим свистком до справи взялися фани. Із перших секунд всі присутні створили диво атмосферу. Вболівальники не затихали ні на мить. Попри слабку гру у виконанні «Шахтаря», уболівальники несамовито підтримували своїх улюбленців. Найголовніше, що все було організовано й культурно: замість брудної лайки – «Шахтар, вперед». В моменти, коли «Маккабі» загострював, фани жорстко засвистували гостей. Після реалізованого пенальті трибуни зійшли з розуму від щастя, але про манери не забули. З фінальним свистком найпалкіші уболівальники підійшли якомога ближче до паркану подякувати своїм улюбленцям.

«Грати з уболівальниками прекрасно, фантастично. Ми дуже цінуємо фанатів, які люблять «Шахтар», гравців, які підтримують нас, які заряджають на боротьбу. Дякуємо за несамовиту підтримку і сподіваємося, що надалі гратимемо з фанами», - висловився тренер «Шахтаря» Луїш Каштру стосовно уболівальників на трибунах.

Два моменти у «Шахтаря», двічі в каркас від «Маккабі»

Після прийнятного результату в Ізраїлі «гірникам» вистачило б просто не програти у Києві, або поступитися мінімально. Попри це головний тренер «Шахтаря» Луїш Каштру перед сьогоднішнім матчем зазначив, що виставить максимально бойовий склад.

Зі стартових хвилин на полі з’явився Трубін, Кривцов і Матвієнко, попереду грали бразильці і Манор Соломон. «Гірники» розташовувалися за схемою 4-2-3-1 в нападі (Мораєс грав центрофорварда, під ним трійка Тайсон – Марлос - Соломон) і 4-4-2 в захисті (вінгери допомагали оборонятися, поки Тайсон насолоджувався «вихідним»).

На початку першого тайму українці почали грати першим номером. Вони застосовували позиційні атаки, але забити не вдалося. Матвієнко не зміг зорієнтуватися під час небезпечного моменту біля воріт «Маккабі» і запустив м‘яч вище воріт. Після цього Марлос після комбінації на фланзі не зміг закрутити м‘яч в дальній кут.

Після 20-ї хвилини «Шахтар» вимкнувся з гри. «Маккабі» почав раз по раз загрожувати воротам Трубіна. Після подачі з кутового м‘яч двічі влучив в каркас воріт (спочатку в поперечину, потім у стійку). В інших епізодах небезпеку вдавалося нейтралізувати завдяки впевненій грі українського воротаря. Манор Соломон вкотре розчинився на полі.

Рятівне пенальті, квола гра і марнотратство ізраїльтян

В другому таймі склалося враження, що перерви взагалі не було – все продовжувалося за сценарієм першої половини зустрічі. В центрі поля «Шахтаря» виникало багато технічного браку. Організовувати якісні контратаки не вдавалося через непорозуміння між півзахисниками і форвардами.

«Маккабі» все ж досягли свого: їм вдалося забити м‘яч «Шахтарю», але арбітр зафіксував фол в атаці. На перебіг зустрічі вплинули заміни Луїша Каштру. Тете з‘явився на полі і заробив пенальті. Мораєс був точним з позначки. Ізраїльтяни й далі пробачали «гірників», а українців продовжувало лихоманити.

Попри сумну картину гри, статистичні показники команд рівні: 13:12 удари по воротах (по два в площину воріт), 53:47 за володінням м‘яча на користь «Шахтаря» і показові 7 кутових «Маккабі» («гірники» не спромоглися й на один).

«Ми виконали три найголовніші завдання: ми не пропустили, забили і вийшли у наступний раунд. Ми діяли впевнено в захисті, в атаці з естетичної точки зору можна було б грати якісніше. Чи можемо ми діяти краще в атаці, чи можемо створювати небезпечні моменти і реалізовувати їх? Так, безперечно. Ми працюємо над цим», - сказав тренер «Шахтаря» на післяматчевій прес-конференції.

Виправляємо помилки й рухаємося далі

За підсумками гри українська команда пройшла в наступну стадію плей-офф Ліги Європи. Сам матч залишив пісний післясмак і купу запитань до футболістів і головного тренера. «Шахтар» куцо виглядає в нападі і невпевнено діє в захисті, перехід м‘яча між лініями відсутній. У гравців, зокрема у Тайсона, не вистачає мотивації, Соломон провалює чергову гру.

Можливо, звитяги над «Реалом» у Лізі чемпіонів занадто окрилили футболістів. Можливо, вони просто не хочуть грати з командами рівня «Маккабі».

У «гірників» є час на виправлення помилок, а ми поки очікуємо на жеребкування 1/8 плей-офф Ліги Європи.

«За сумою двох матчів я ставлю своїй команді «10» за результат і «7» за видовищність. Рухаємося далі», - підсумував гру Луїш Каштру.

Віталій Ткачук, Київ