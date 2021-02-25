Визначився склад збірної України на чемпіонат Європи з легкої атлетики

4-7 березня у польському місті Торунь відбудеться чемпіонат Європи з легкої атлетики у приміщенні.

Виконком національної Федерації легкої атлетики (ФЛАУ) затвердив склад команди. За Україну виступлять 33 учасників, повідомляє пресслужба ФЛАУ.

У складі нашої команди 15 чоловіків і 18 жінок. Поїдуть на Євро і лідери української збірної - Ярослава Магучіх та Юлія Левченко (стрибки у висоту), а також Марина Бех-Романчук (стрибки у довжину).

У складі української делегації також 13 офіційних осіб (тренери, лікарі тощо).

Фото: uaf.org.ua.