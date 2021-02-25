«Олімпік» офіційно призначив Калитвинцева головним тренером

52-річний український тренер Юрій Калитвинцев очолив донецький клуб Прем'єр-ліги «Олімпік».

Контракт з новим наставником команди розрахований на півтора року, повідомляє 25 лютого пресслужба ФК "Олімпік".

До тренерського штабу Калитвинцева увійшли помічники Дмитро Гришко, Яя Туре, Антон Д'яченко (тренер з фізпідготовки), Володимир Тименко (тренер воротарів) та Кирило Мазур (аналітик-скаут).

Калитвинцева вже представили команді. Президент клубу Владислав Гельзін заявив, що завдання нового головного тренера - вихід до єврокубків.

На посаді головного тренера "Олімпіка" Калитвинцев замінив Ігоря Климовського, який очолював команду з Донецька із березня минулого року. Нині "олімпійці" посідають восьме місце у Прем'єр-лізі.

Юрій Калитвинцев в першу чергу відомий по тренерській роботі по роботі з юнацькою та національної збірними України. У якості грравця успішно виступав у складі київського "Динамо" та національної збірної України.

Фото: olimpik.com.