«Олімпік» офіційно призначив Калитвинцева головним тренером
Контракт з новим наставником команди розрахований на півтора року, повідомляє 25 лютого пресслужба ФК "Олімпік".
До тренерського штабу Калитвинцева увійшли помічники Дмитро Гришко, Яя Туре, Антон Д'яченко (тренер з фізпідготовки), Володимир Тименко (тренер воротарів) та Кирило Мазур (аналітик-скаут).
Калитвинцева вже представили команді. Президент клубу Владислав Гельзін заявив, що завдання нового головного тренера - вихід до єврокубків.
На посаді головного тренера "Олімпіка" Калитвинцев замінив Ігоря Климовського, який очолював команду з Донецька із березня минулого року. Нині "олімпійці" посідають восьме місце у Прем'єр-лізі.
Юрій Калитвинцев в першу чергу відомий по тренерській роботі по роботі з юнацькою та національної збірними України. У якості грравця успішно виступав у складі київського "Динамо" та національної збірної України.
Фото: olimpik.com.