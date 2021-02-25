Безус і Пластун можуть влітку залишити бельгійський ФК «Гент»

У червні нинішнього року бельгійський футбольний клуб "Гент" можуть залишити українські гравці - захисник Ігор Пластун та хавбек Роман Безус.

Обидва футболісти залишилися в команді до кінця сезону, щоб отримати шанс поїхати зі збірною України на Євро-2020, повідомляє видання Voetbal Belgie.

Наины "Гент" йде на 12-у місці в чемпіонаті Бельгії.

"З огляду на невтішні результати та недавню зміну тренера, нинішнього літа в команді очікується багато трансферів. У пріоритеті - центральний захисник та нападник", - зазначає видання.

На фото: Роман Безус/voetbalbelgie.be.