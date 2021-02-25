НБА: «Детройт» Михайлюка поступився «Нью-Орлеану»

У північноамериканській Національній баскетбольній асоціації (НБА) відбулися чергові поєдинки регулярного чемпіонату.

Аутсайдер Східної конференції «Детройт Пістонс», за який виступає український захисник Святослав Михайлюк, програв 23-й з 32-х матчів в сезоні, поступившись на виїзді «Нью-Орлеану» (118:128), передає Укрінформ.

Михайлюк за 28 хвилин на паркеті набрав 12 очок, зробив 3 підбирання та 2 перехоплення.

Читайте також: Фінал Кубка України з баскетболу серед чоловіків пройде у столиці

Результати поєдинків ігрового дня:

«Атланта Хокс» - «Бостон Селтікс» - 127:112 (40:27, 32:22, 27:29, 28:34)

«Індіана Пейсерс» - «Голден Стейт Ворріорс» - 107:111 (22:25 36:31, 22:28, 27:27)

«Клівленд Кавальєрс» - «Х'юстон Рокетс» - 112:96 (27:17, 21:33, 34:24, 30:22)

«Майамі Хіт» - «Торонто Репторс» - 116:108 (32:35, 34:21, 26:29, 24:23)

«Нью-Орлеан Пеліканс» - «Детройт Пістонс» - 128:118 (33:39, 31:30, 32:27, 32:22)

«Оклахома-Сіті Тандер» - «Сан-Антоніо Сперс» - 102:99 (28:21, 12:24, 36:28, 26:26)

«Чикаго Буллз» - «Міннесота Тімбервулвз» - 133:126 OT (32:34, 36:24, 28:32, 23:29 14:7)

«Фінікс Санс» - «Шарлотт Хорнетс» - 121:124 (38:34, 29:32, 24:31, 30:27)

«Юта Джаз» - «Лос-Анджелес Лейкерс» - 114:89 (24:23, 39:24, 27:17, 24:25).

Фото: nba.com.