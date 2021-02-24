Чемпіонат Європи з легкої атлетики пройде без росіян

Чемпіонат Європи з легкої атлетики 2021 року відбудеться без участі росіян, оскільки їм не видали статус нейтральних спортсменів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Всеросійської федерації легкої атлетики (ВФЛА).

Можливість повернення нейтрального статусу російським спортсменам найімовірніше буде розглянута на Раді WA (Міжнародної легкоатлетичної асоціації - ред.) 17-18 березня, але не раніше. Таким чином, росіяни не зможуть взяти участь у чемпіонаті Європи у приміщенні», - йдеться в повідомленні.

Чемпіонат Європи 2021 року з легкої атлетики в приміщенні пройде з 5 по 7 березня в польській Торуні.

Спортивний арбітражний суд (CAS) у Лозанні в 2020 році усунув російських спортсменів від участі у великих міжнародних змаганнях під національним прапором на два роки. До 16 грудня 2022 року вони зможуть брати участь в Олімпійських та Паралімпійських іграх, а також у чемпіонатах світу тільки під нейтральним прапором і при виконанні певних умов.