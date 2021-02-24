Степаненко не зіграє проти «Маккабі»

Матч «Шахтар» - «Маккабі» зіграють в четвер, 25 лютого в Києві. Початок зустрічі о 19:55.

Півзахисник «Шахтаря» Тарас Степаненко не зіграє в повторному матчі 1/16 фіналу Ліги Європи проти «Маккабі» (Тель-Авів) через травму, повідомляє Sportarena.

Степаненко травмувався у грі УПЛ з «Рухом» (2:0). Характер пошкодження і терміни відновлення поки невідомі. Сьогодні Степаненко займався окремо від команди.

У нинішньому сезоні півзахисник збірної України зіграв в 18 матчах «Шахтаря» і віддав одну результативну передачу.

Крім Степаненка, не допоможе «Шахтарю» в грі проти «Маккабі» півзахисник Дентіньйо, який ще не відновився після травми.

Як повідомляв Укрінформ, матч «Шахтар» - «Маккабі» зіграють в четвер, 25 лютого в Києві. Початок зустрічі о 19:55. Перша гра в Ізраїлі завершилася перемогою команди Луїша Каштру (2:0). Голи в активі Алана Патріка і Тете.

Фото: сайт ФК "Шахтар"