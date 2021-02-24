Фінал Кубка України з баскетболу серед чоловіків пройде у столиці

Після повернення уболівальників на трибуни та відновлення стандартного формату проведення баскетбольного сезону в Україні було прийнято рішення щодо проведення матчів вирішальних стадій Кубка України.

Поєдинки 1/4-ї та 1/2 фіналу розіграшу пройдуть 31 березня та 1 квітня у двох містах, які визначать шляхом жеребкування, повідомляє пресслужба ФБУ. У жеребкуванні візьмуть участь міста, представлені клубами на стадії чвертьфіналу. Фінальний матч Кубка України 4 квітня прийматиме київський Палац спорту. Читайте також: Михайлюк набрав дев'ять очок в матчі «Детройта» проти «Орландо» Як повідомлялося, в 1/4 фіналу Кубка України зіграють такі пари команд: "Черкаські Мавпи" - "Хімік" (Южне), "Запоріжжя" - "Київ-Баскет", "Миколаїв" - "Дніпро", "Будівельник" (Київ) - "Прометей" (Кам'янське). Фото: fbu.ua.