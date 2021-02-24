Молчанов вийшов до парного чвертьфіналу турніру АТР у Казахстані

Український тенісист Денис Молчанов успішно стартував у парному розряді турніру ATP Challenger Tour в Нур-Султані (Казахстан) із призовим фондом 104 тис 160 дол.

Разом із представником Казахстану Олександром Недовєсовим киянин обіграв казахстанський дует Сагадат Аяп/Данило Озерний - 6:3, 6:1, передає Укрінформ.

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В 1/4 фіналу Молчанов і Недовесов зіграють проти тандему Павло Котов (Росія)/Ву Тун-Лінь (Китайський Тайбей), які у першому колі у трьох сетах обіграли пару Владислав Манафов (Україна)/Григорій Ломакін (Казахстан) - 3:6, 6:2, 10:6.

Фото: tennisua.org.