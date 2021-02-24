Матч 16 туру УПЛ «Десна» - «Інгулець» пройде у Києві

Матч 16 туру УПЛ «Десна» - «Інгулець» пройде у Києві

Укрінформ
Зустріч 16-го туру чемпіонату України з футболу між чернігівською "Десною" та "Інгульцем" (Петрове) пройде на київському стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського.

Про це повідомляє пресслужба УПЛ, передає Укрінформ.

У попередньому турі "Десна" грала на стадіоні імені Валерія Лобановського домашній матч проти київського "Динамо" (1:1).

Поєдинок "Десна" - "Інгулець" запланований на п'ятницю, 26 лютого. Початок матчу о 19.00.

Читайте також: «Шахтар» побажав «Динамо» перемоги у матчі з «Брюгге»

Після 15-ти турів чернігівська команда посідає у турнірній таблиці чемпіонату четверте місце, "Інгулець" йде 11-м.

Фото: uk.wikipedia.org.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-