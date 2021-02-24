УЄФА скасував Євро-2021 серед юнаків до 19 років

Виконавчий комітет Союзу європейських футбольних асоціацій скасував проведення чемпіонату Європи-2021 серед юнацьких збірних U19, у кваліфікації якого мала брати участь і збірна України.

Про це повідомляє пресслужба УАФ, передає Укрінформ.

Підопічні Володимира Єзерського потрапили до групи 2, де мали зіграти з Ізраїлем (господарем міні-турніру), Білоруссю та Чорногорією. Фінальна стадія була запланована на липень нинішнього року (організатор - Румунія).

Рішення про скасування було ухвалено через пандемію COVID-19 та її вплив на проведення змагань. Виконком УЄФА керувався тим, що нинішні обмеження ускладнюють поїздки команд.

Під час консультацій національні асоціації підтримали рішення УЄФА.

Фото: uaf.ua.