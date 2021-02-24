Михайлюк набрав дев'ять очок в матчі «Детройта» проти «Орландо»

Лень пропустив невдалу гру «Вашингтона» з «Кліпперс».

Український захисник «Детройт Пістонз» Святослав Михайлюк допоміг своїй команді перемогти «Орландо Меджік» в рамках регулярного чемпіонату НБА - 105:93, повідомляє Укрінформ

На рахунку 23-річного українця 9 набраних очок, а також 3 передачі та 3 підбирання. Всього Святослав реалізував 4 з 10 кидків з гри, записавши в свій актив також по перехопленню та блок-шоту.

У той же час ще один українець в НБА Олексій Лень пропустив матч «Вашингтон Візардс» проти «Лос-Анджелес Кліпперс». Його команда поступилася з рахунком 116:135.

Нагадаємо, «Детройт» посідає останнє, 15-е місце турнірної таблиці Східної конференції НБА. «Вашингтон» йде на 13-й позиції Сходу. У наступній грі «Пістонз» зіграють з «Нью-Орлеан Пеліканс», а «Візардс» протистоятимуть «Денвер Наггетс».

Фото: ФБУ.