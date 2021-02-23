«Атлетико» поступився «Челсі» у Лізі чемпіонів УЄФА

У Лізі чемпіонів УЄФА пройшли чергові матчі 1/8 фіналу.

Футболісти іспанського «Атлетико» мінімально поступилися англійському «Челсі» - 0:1, передає Укрінформ.

Долю матчу, який пройшов у Бухаресті (Румунія), вирішив гол французького форварда лондонців Олівьє Жиру на 68-й хвилині.

В іншому протистоянні ігрового дня італійський «Лаціо» в Римі програв німецькій «Баварії» - 1:4.

Ще два перші матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів пройдуть у середу, 24 лютого: «Аталанта» (Італія) - «Реал» (Іспанія), «Боруссія» (Менхенгладбах, Німеччина) - «Манчестер Сіті» (Англія).

Як повідомлялося, минулого тижня іспанська «Барселона» програла французькому «Парі Сен-Жермен» (1:4), німецький «РБ Лейпциг» поступився англійському «Ліверпулю» (0:2), поргугальський «Порту» виграв у італійського «Ювентуса» (2:1), а іспанська «Севілья» програла німецькій «Боруссії» з Дортмунда (2:3).

Поєдинки у відповідь відбудуться 9/10 та 16/17 березня.