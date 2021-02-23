«Лаціо» розгромно програв «Баварії» у матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА

У Лізі чемпіонів УЄФА пройшли чергові матчі 1/8 фіналу.

Футболісти італійського «Лаціо» в Римі зазнали нищівної поразки від чинного володаря титулу німецької «Баварії» - 1:4 передає Укрінформ.

М'ячі забили: Хоакін Корреа (49) - у складі господарів Олімпійського стадіону італійської столиці; у мюнхенців - Роберт Левандовський (9), Джамал Мусіала (24), Лерой Сане (42), а також Франческо Ачербі (47 - автогол).

В іншому протистоянні ігрового дня іспанський «Атлетико» поступився англійському «Челсі» - 0:1.

Ще два перші матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів пройдуть у середу, 24 лютого: «Аталанта» (Італія) - «Реал» (Іспанія), «Боруссія» (Менхенгладбах, Німеччина) - «Манчестер Сіті» (Англія).

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Як повідомлялося, минулого тижня іспанська «Барселона» програла французькому «Парі Сен-Жермен» (1:4), німецький «РБ Лейпциг» поступився англійському «Ліверпулю» (0:2), поргугальський «Порту» виграв у італійського «Ювентуса» (2:1), а іспанська «Севілья» програла німецькій «Боруссії» з Дортмунда (2:3).

Поєдинки у відповідь відбудуться 9/10 та 16/17 березня.

Фото: fcbayern.com.