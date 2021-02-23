Медведенко: ми навчаємося жити без спортивного куражу

Дворазовий чемпіон НБА, тріумфатор Кубку УЄФА і футбольний топ-менеджер поговорили про спортивну освіту і життя після кар’єри.

Сьогодні у приміщенні PMHUB відбулася сьома онлайн-зустріч Sports Talk Club організована компанією Parimatch задля обговорення освітніх програм у світі спорту, повідомляє Укрінформ.

Дворазовий переможець НБА Станіслав Медведенко, колишній капітан «Шахтаря», переможець Кубку УЄФА Даріо Срна і управляючий партнер Club Affairs Олів’є Ярош розповіли, що робити професіональному спортсмену після завершення ігрової кар’єри. Спортсмени одноголосно заявили, що порівняти емоції під час гри з менеджерською роботою неможливо.

«Ті емоції, які я отримував від забитого голу у ворота «Динамо» не порівняти ні з чим. Успіхи від менеджерських звершень – це зовсім не те», - сказав Даріо Срна.

«Коли ти спортсмен – ти трохи по-іншому все відчуваєш. Той кураж, який ти отримуєш від процесу гри, ти не отримаєш ніде. Ми навчаємося жити без спортивного куражу», - зауважив Станіслав Медведенко.

Колишні професіональні гравці розповіли про деталі завершення своєї кар’єри.

«Бути футболістом, як на мене, це казка, найприємніша, найгарніша робота. Ти приїхав на базу, відпрацював і поїхав готуватися. Тренер, натомість, залучений у процес 24 години на добу. Коли у мене закінчився контракт з «Кальярі», мені одразу зателефонували з «Шахтаря» і я погодився.

У мене не було депресії, бо я одразу перейшов на професію менеджера у футболі. Я знаю багато людей, які зіштовхуються з цією проблемою, коли ти вже не забиваєш, ти нікому не потрібен, про тебе не говорять і варто займатися чимось іншим», - розповів свою історію працевлаштування Даріо Срна.

«Пацан, грай до тих пір, доки не спадуть кеди» - порадив мені одноклубник ще під час ігрової кар’єри . На жаль, кар'єру був змушений завершити через травму, тому я не обирав. Я постійно концентрувався на грі, у мене не було часу дізнаватися, чим займаються люди спортивної індустрії. Коли став тренером, зрозумів, що починаю згадувати, як працювали інші коучі», - сказав Станіслав Медведенко.

Колишній баскетболіст «Лос-Анджелес Лейкерс» розповів, що на його думку варто робити спортсмену протягом всієї кар’єри задля легкого працевлаштування в майбутньому.

«У нас є три періоди в житті – допрофесіональний (школа і університет). До тих пір, доки не зароблятимеш спортом. Важливо донести те, що у школі варто гарно навчатися, варто розвиватися. В Америці є тенденція, коли тебе не допускають до тренувань, якщо у тебе низький рівень у навчанні. Коли ви стаєте професіональним спортсменом, варто розвивати свій бренд, вести соціальні мережі.

Найголовніше, заощаджуйте гроші.78% гравців НФЛ (американський футбол) за два роки після закінчення кар'єри стають банкрутами за два роки. 60% гравців НБА мають такі ж проблеми через 5 років після закінчення кар'єри. Спорт колись закінчується, а той бренд, який ти вибудував, працюватиме на тебе», - розповів Медведенко у своїй презентації.

Олів’є Ярош підготував окрему презентацією з факторами, які впливають на подальше працевлаштування професіональних спортсменів.

«Освіта - це проблема, через яку клуби використовують у менеджменті не так багато спортсменів. На те, чи стане спортсмен пов'язувати своє життя зі спортом, залежить декілька факторів – спортивна ідентичність, причина завершення кар'єри і ступінь задоволення спортивною кар'єрою.

Тайсон заробив більше 400 мільйонів доларів. А в 2003-му році він оголосив про банкрутство. Основні проблеми поєднувати спорт і освіту – відсутність вмінь поєднувати тренування і навчання, недостатня підтримка спортивних організацій, погіршення спортивних результатів», - пояснив Олів’є Ярош.

«Кожна зустріч Sports Talk Club зачіпає важливі і гострі теми спорту.Разом ми стаємо крутіше. Спортивний продукт в Україні потребує особливої ​​уваги, і ми намагаємося зробити так, щоб він став якісніше. Це залежить від того, як працює менеджмент.

В 2021 році спорт зіткнеться з новими викликами. Нас чекає повернення спортивних змагань, серед яких чемпіонат Європи з бадмінтону, який пройде в квітні в Україні, чемпіонат Європи з футболу, Олімпіада в Токіо та багато інших. І тут на перший план виходить менеджмент і його професіоналізм. І саме для таких людей і створений наш проект», - сказав представник Parimatch Вадим Місюра.

Фото: Parimatch