Матч Україна – Бахрейн зіграють у Харкові

Матч Україна – Бахрейн зіграють у Харкові

Укрінформ
Матч відбудеться 23 травня.

Виконком УАФ ухвалив попереднє рішення провести товариський матч Україна – Бахрейн в Харкові, передає Укрінформ.

Зустріч запланована в рамках підготовки до Євро-2020. Матч відбудеться 23 травня. Збірна України вперше зустрінеться з Бахрейном.

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Також в Харкові 24 травня пройде 24-й Конгрес УАФ.

Як повідомляв Укрінформ, у березні команда Андрія Шевченка зіграє три матчі кваліфікації на ЧС-2022. «Синьо-жовті» зустрінуться з Францією, Фінляндією і Казахстаном.

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