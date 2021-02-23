Прогноз Олександра Шовковського на матчі Ліги чемпіонів

«Атлетіко» не програє «Челсі», «Ман Сіті» зніме усі питання в першому матчі, несподіванки від «Лаціо» та «Аталанти».

Цього тижня буде зіграна друга частина матчів 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Яких результатів варто очікувати від цих протистоянь аналізує експерт Parimatch Олександр Шовковський.

Прогноз на матч «Атлетіко» - «Челсі»: обидві команди заб’ють. Коефіцієнт 2

Суперники зустрінуться в Бухаресті, але це не змінить розклади в протистоянні. Хіба що «Атлетіко» доведеться більше уваги приділяти чемпіонату, де мадридці головні претенденти на титул.

У групі ЛЧ команда Дієго Сімеоне посіла друге місце, пропустивши вперед «Баварію». За 6 матчів групового етапу мадридці здобули лише 2 перемоги (3 нічиї, 1 поразка). «Атлетіко» не програв в основний час в 7 з 10 останніх поєдинків в ЛЧ (4 перемоги, 3 нічиї).

Перед матчем в ЛЧ мадридці сенсаційно програли на своєму полі в Ла Лізі «Леванте» 0:2.«Атлетіко» перервав 11-матчеву серію без поразок в Ла Лізі. З останніх 4 матчів команда Сімеоне виграла лише один. «Атлетіко» лідирує в чемпіонаті, однак відрив від «Реала» скоротився до 3 очок. Щоправда, у «Атлетіко» є матч в запасі.

Лондонці (ще під керівництвом Френка Лемпарда) вийшли зі своєї групи ЛЧ з 1-го місця, не програвши жодного поєдинку (4 перемоги, 2 нічиї). На груповому етапі «Челсі» пропустив лише 2 голи (менше тільки у «Ман Сіті» - 1 м'яч).

В останньому турі АПЛ «Челсі» не зміг обіграти «Саутгемптон» (1:1) і перервав переможну серію з 4-х матчів. Команда Томаса Тухеля залишається в топ-4, але відставання від 1-го місця складає більше 10 очок. До речі, «Челсі» під керівництвом Тухеля не пропустив в 5 з 7 матчів у всіх турнірах.

«Атлетіко» - «Челсі». Прогноз

Буде мінімум видовища і максимум контроля м’яча та штовханини. Кризовий «Атлетіко» пересидить матч в захисті. «Челсі» матиме перевагу, але для перемоги команді не вистачає креативу.

Прогноз на матч «Лаціо» – «Баварія»: обидві заб’ють. Коефіцієнт – 1.5

«Лаціо» у Серії А наздогнав «Рому», «Ювентус», «Наполі» – зараз команда знову претендує на місце у Лізі чемпіонів. Нещодавно була серія з шести перемог поспіль – її перервав «Інтер» (3:1). Але після поразки від команди Антоніо Конте «Лаціо» знову почав перемагати – за 8 турів у римлян лише один програш. На своєму полі у «Лаціо» 7 перемог поспіль, загальний рахунок 13:3.

«Баварія» взяла одне очко за останні два матчі чемпіонату Німеччини – такого не було з кінця 2019 року. Мюнхенці зіграли 3:3 з «Армінією», а у суботу поступилися на полі «Айнтрахта» – 1:2.

Втім, це лише третя поразка «Баварії» у чемпіонаті – команда йде першою, випереджає «РБ Лейпціг» на п’ять очок. До цих двох матчів у «Баварії» була серія з п’яти перемог поспіль у Бундеслізі і ще дві перемоги на клубному чемпіонаті світу, який команда виграла.

У Лізі чемпіонів «Баварія» не програє з березня 2019-го (1:3 з «Ліверпулем»). Після цього у команди 16 перемог та одна нічия – 1:1 з «Атлетіко» в Мадриді.

«Лаціо» – «Баварія». Прогноз

Хороша форма «Лаціо» та проблеми «Баварії» зі складом підвищують шанси господарів, але у гостей є гравці дуже високого рівня, які можуть зробити різницю. Тож ставимо на варіант «обидві заб’ють» – він зіграв у трьох з останніх чотирьох матчах «Баварії» у чемпіонаті.

Прогноз на матч «Боруссія» М - «Манчестер Сіті»: команди заб’ють більше 2.5 голів. Коефіцієнт 1.5

Через карантинні обмеження в Німеччині матч зіграють в Будапешті. «Боруссія» вже виконала своє завдання в ЛЧ, тому команді немає чого втрачати. А от у «Ман Сіті» немає права на помилку. В Манчестері від ХосепаГвардіоли досі чекають головний євротрофей.

Клуб з Мьонхенгладбаха лише тричі грав в груповому раунді ЛЧ, при цьому в весняну частину турніру пробився вперше. Команда посіла 2-е місце в групі, поступившись лідерством мадридському «Реалу» і випередивши наш «Шахтар» лише за додатковими показниками. «Боруссія» в 9 останніх матчах ЛЧ виграла всього двічі (4 нічиї, 3 поразки). Обидва рази команда розгромила «Шахтар» (6:0 і 4:0).

В чемпіонаті Німеччини «Боруссія» не може виграти вже 4 матчі. В останньому турі Бундесліги команда програла на своєму полі «Майнцу» (1:2) і впала на 8-е місце. Відставання від зони ЛЧ складає 9 очок.

Команда Гвардіоли впевнено виграла групу, здобувши 5 перемог (1 нічия). Крім цього, «Городяни» пропустили за весь груповий етап лише 1 гол (кращий показник в цьому сезоні ЛЧ). У 16 останніх матчах в ЛЧ «Ман Сіті» програв лише один раз (12 перемог, 3 нічиї).

В АПЛ «Ман Сіті» обіграв «Арсенал» (1:0) і довів свою переможну серію до 13 матчів. Команда Гвардіоли впевнено лідирує, випереджаючи найближчих конкурентів на 10 очок.

«Боруссія» М - «Ман Сіті». Прогноз

Гвардіола переможе за будь-яких обставин. Мало того, «Ман Сіті» може закрити це протистояння вже в Будапешті. Але навряд чи Гвардіола наважиться на ультраатакуючу модель гри.

Прогноз на матч «Аталанта» – «Реал»: обидві заб’ють. Коефіцієнт – 1.6

«Аталанта» у неділю познущалася над захистом «Наполі» – 4:2. Бергамаски наздогнали у турнірній таблиці «Лаціо», відстають лише на одне очко від «Роми» – «Аталанта» знову бореться за місце в четвірці.

У «Аталанти» три перемоги поспіль, не програє команда п’ять матчів поспіль, а поразка від «Лаціо» – 1:3 вдома – єдина з 28 листопада, коли «Аталанта» поступилася «Вероні». З того часу у бергамасків +12=7-1 у всіх турнірах, різниця голів вражаюча – 46:20. Останні три місяці «Аталанта» забиває в середньому 2.3 гола за матч. Вдома у «Аталанти» вісім перемог в останніх 12 матчах, у дев’яти матчах з 12 команда забила щонайменше тричі.

У чемпіонаті Іспанії «Реал» йде другим. Має на 3очки менше за «Атлетіко» і на 5 більше за «Барселону». Але «Реал» зіграв 24 матчі, а конкуренти – по 23.

З результатами останнім часом проблем у Ла Лізі немає. За останні 14 турів у «Реала» одна поразка – від «Леванте» (1:2) 30 січня – та дві нічиї: з «Ельче» (1:1) та «Осасуною» (0:0). Після програшу «Леванте» «Реал» виграв чотири матчі – з «Уескою», «Гетафе», «Валенсією» та «Вальядолідом» – забивши сім м’ячів, а пропустивши один.

З одного боку, «Реал» переміг і «Барселону», і «Атлетіко». З іншого, є втрати у матчах з середняками та аутсайдерами. Мадридці не справляють враження потужної машини, яка нищить все, що бачить, як було колись.

«Аталанта» – «Реал». Прогноз

У «Аталанти» в цій Лізі чемпіонів були і 0:5 від «Ліверпуля», і перемога 2:0 на «Енфілді». Команда дуже сильна і навряд чи злякається гучного імені суперника. Потужна атака господарів має продемонструвати свої сильні сторони, але агресивний стиль гри «Аталанти» забезпечить шанси і «Реалу». Забити мають обидві команди.